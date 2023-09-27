Ukrayna'nın 'öldürüldü' dediği Rus komutan ortaya çıktı

UKRAYNA'nın Kırım'a yönelik füze saldırısında öldürüldüğünü iddia ettiği Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov, Rus Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı videoda ortaya çıktı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın öldürüldüğünü iddia ettiği Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov’un videosunu yayınladı.

Sokolov videoda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile diğer bazı üst düzey amiraller ve ordu komutanlarıyla bir video konferansta görülüyor.

Rusya, toplantının salı günü düzenlendiğini savunarak “ölüm” iddialarını engellemeye çalışırken bazı kaynaklar, videonun eski olduğunu öne sürdü. Öte yandan 8 dakikalık videoda Sokolov’un konuşmaması dikkat çekti.

Ukrayna, Sokolov’un geçen hafta Kırım’daki Sivastopol limanında Rusya’nın Karadeniz Filosu karargahına düzenlenen füze saldırısında 33 diğer subayla birlikte öldürüldüğünü iddia etmişti.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Ukraynalıların iddiası hakkında yorum yapmayı reddetmiş ve gazetecilere bakanlığa başvurmalarını söylemişti.

Rusya’nın videosuna yanıt olarak Ukrayna Özel Kuvvetleri, “Rusların Sokolov’un hayatta olduğunu iddia ederek acilen bir yanıt yayınlamak zorunda kalmasının ardından, birliklerimiz bilgileri netleştiriyor” açıklamasını yaptı.