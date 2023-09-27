Kütahya'da korkunç kaza! Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ve minibüs kafa kafaya çarpıştı. meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Gediz-Altıntaş karayolu Gümele köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K. (65) sevk ve idaresindeki 64 AAL 481 plakalı minibüs ile Gediz istikametinden Gökler beldesine seyir halindeyken Gümele köyü yol ayrımına geldiği sırada, Gümele'den çıkarak Altınkent köyüne giden İ.Ç.'nin (29) kullandığı 43 EZ 277 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da yol kenarına savrulurken, minibüs devrilerek yolun yanında bulunan boş araziye düştü. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.