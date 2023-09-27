İşte öğrencilerin alabileceği 9 bin 500 TL altındaki telefon modelleri

Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Örgün eğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.