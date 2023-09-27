İşte öğrencilerin alabileceği 9 bin 500 TL altındaki telefon modelleri
Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, örgün eğitimdeki üniversiteli gençlere 9 bin 500 TL'yi aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 TL'yi geçmeyecek şekilde maddi destek vereceğini duyurdu. Bu açıklamadan sonra binlerce öğrencinin gözü 9 bin 500 TL altındaki telefonlara çevrildi. İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefon modelleri ve fiyatları listesi...
Gençlerin merakla beklediği vergisiz telefon ve bilgisayar satışında detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Bakanlar Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Örgün eğitimdeki öğrencilerimize bilgisayar ve cep telefonu desteğini açıklıyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı aşmayan cep telefonu ve bilgisayar için toplamda 5 bin 500 lirayı geçmeyecek şekilde destek vereceğiz. Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4'üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7'si kadar tutarda destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler telefon piyasasına çevrildi. HaberTürk'te yer alan habere göre, 9 bin 500 TL altı telefon modelleri ve fiyatları...
SAMSUNG
Galaxy A31: 9.499 TL
Galaxy A32: 9.399 TL
Galaxy M33 5G: 9.000 TL
Galaxy M20 32 GB: 8.999 TL
Galaxy M22: 8.684 TL
Galaxy A22: 8.588 TL
Galaxy M14 5G: 8.526 TL
Galaxy A21s: 8.499 TL
Galaxy A24: 8.299 TL
Galaxy A30: 7.900 TL
Galaxy M23 5G: 7.719 TL