AK Parti'den emekli maaşlarına zam açıklaması! 2024'e zamlı gireceğiz...

Milyonlarca emekli maaş zammı için iktidardan gelecek açıklamalara kilitlenmiş umutla beklerken, AK Parti'den emekli zammıyla ilgili açıklama geldi.

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Milyorlarca emekli Ekim ayında maaşlarına zam beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarıyla zammın Ocak ayınakaldığı yorumları yapılmaya başlandı. AK Parti'den gelen son emekli zammı açıklaması da Ocak'ı işaret etti.

Pandemi ekonomik sıkıntılara yol açtı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “2023 Şehir Buluşmaları” toplantısı için Bitlis'e gitti. Pandemi sürecinin özellikle gıda ve enerji tedarik zincirlerinde sıkıntılara yol açtığını, Türkiye’nin de bundan etkilendiğini belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

2024’e alım gücü daha da artırmış olarak...

- Türkiye bu yaşamış olduğu enflasyonist baskıyı ve ekonomik birtakım dalgalanmaların olumsuz yansımalarını orta vadeli programla aşacaktır.

- Başta emeklilerimiz olmak üzere toplumumuzun bütün kesimlerine de bu konuda yakın zaman dilimi içinde olumlu dokunuşlarda bulunacağız. 2024’e alım gücü daha da artırmış olarak girmiş olacağız. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yaptıklarımızın teminatıdır.