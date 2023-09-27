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Balıkesir'de Jandarmadan 7 zehir tacirine operasyon!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de Jandarmadan 7 zehir tacirine operasyon!

Balıkesir'de Jandarma ekiplerinin 2 farklı adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda uyuşturucu maddeler haricinde 10 adet kasatura ve suçtan elde edildiği düşünülen 36 bin TL ele geçirildi.

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 7 şüpheliye ait 2 farklı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 140 gram metamfetamin, 55 gram afgan sakızı, 10 adet kasatura, 12 adet cep telefonu, 120 adet klipsli poşet ve 36 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaya karışan 7 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

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