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Edirne'de tekne motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı!

Edirne'de tekne motoru çalan 2 şüpheli tutuklandı!

Edirne'nin Enez ilçesinde bir teknenin motorunu çalan 2 şüpheli tutuklandı.

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Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, sorumluluk bölgesi içerisinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, teknenin motorunu çaldıktan sonra Yenikarpuzlu beldesinde 5 bin lira karşılığında başkasına satan 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi. Zanlılar, savcılıktaki ifadelerinden sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tekne motoru jandarma ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

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