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Berat Albayrak'tan Fatih Altaylı'ya sert yalanlama! 'Görünürde gazeteci' huzursuzluk çıkarmak istiyor

Berat Albayrak'tan Fatih Altaylı'ya sert yalanlama! 'Görünürde gazeteci' huzursuzluk çıkarmak istiyor

Gazeteci Fatih Altaylı'nın Turkcell'deki genel müdür değişikliğine Bilal Erdoğan-Berat Albayrak çekişmesine bağlamasına Berat Albayrak avukatı aracılığıyla sert bir yalanlama yaptı. Albayrak’ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Altaylı'nın açıklamaları için “Salt huzursuzluk çıkarma amacı taşıyan, gazetecilik ilkeleri ve etik değerlerle bağdaşmayan, ahlak dışı haber ve paylaşımlar" dedi.

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Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Gazeteci Fatih Altaylı'nın, müvekkilini hedef alan iddialarının hiçbir gerçeklik payının olmadığını açıkladı. Göktaş, Altaylı'nın mesnetsiz iddialarıyla ilgili hukuki haklarının saklı olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve Fatih Altaylı'nın Berat Albayrak'ı hedef alan iddialarının gerçeklikle bir ilgisi olmadığını söyleyen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Berat Albayrak 3 yıldır görüşmüyor

"Görünürde gazeteci Fatih Altaylı tarafından yapılan ve müvekkil Sayın Berat Albayrak'ın da adının geçtiği sözde haberde yer alan ifadeler, olgusal temeli olmayan, tamamen asılsız iftiralardan ibarettir. Müvekkil Sayın Berat Albayrak, bahse konu haberde adı geçen isimle yaklaşık üç yıldır ne görüşmüş ne de temasta bulunmuştur." 

Herhangi bir siyasi faaliyet içinde değil

Altaylı'nın iddialarının gazetecilik etiğiyle bağdaşmadığını söyleyen Göktaş, "Müvekkil Sayın Berat Albayrak, bakanlık görevinin sona erdiği günden bu yana; milli ve manevi değerlere sahip, ülkesine hizmet edeceğine inandığı yeni nesillerin eğitim ve öğretimleriyle ilgilenmekte olup, herhangi bir siyasi faaliyet içerisinde bulunmamaktadır."

Fatih Altaylı huzursuzluk çıkarmak itiyor

"Salt huzursuzluk çıkarma amacı taşıyan, gazetecilik ilkeleri ve etik değerlerle bağdaşmayan, ahlak dışı haber ve paylaşımlarla ilgili hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tutarak, sözde haberde yer alan iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

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