Basın kartı artık resmi kimlik kartı olarak kullanılabilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen basın kartları, artık bankacılık işlemleri dahil olmak üzere her türlü işlemde geçerli bir kimlik belgesi olarak kullanılabilecek. Gazetecilere verilen basın kartları, daha geniş bir kullanım alanı sunarak kolaylık sağlayacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir'deki basın yayın kuruluşu temsilcileri ve basın kartı sahibi vatandaşlarla görüşmeler yaparak, yaşanan mağduriyetleri gidermek için harekete geçti. Görüşmeler sonucunda, bazı kamu kurumları ve bankalarda basın kartının resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmemesi üzerine, İzmir'deki kamu kurumları ve bankalara konuyla ilgili bir yazı gönderildi.

Yapılan açıklamada, basın kartı sahibi gazetecilerin bankacılık işlemleri dahil olmak üzere her türlü iş ve işlemlerde basın kartının geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu adım, basın kartı sahiplerinin yaşadığı mağduriyetleri önlemek ve işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla atıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, basın kartı sahiplerinin haklarını korumak ve basın özgürlüğünü desteklemek adına çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

13 Ekim 2022 tarihindeki 5187 Sayılı Basın Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanuna “basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi” olduğu hükmünün eklendiği ifade edilirken, açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Suç Gelirlerinin ve Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in gerçek kişilerde kimlik tespiti başlıklı 6’ncı maddesinde de “T.C. kimlik numarası ve kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgilerin doğruluğu; (a) Türk uyruklular için T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan ve özel kanunlarında resmi kimlik hükmünde olduğu açıkça belirtilen kimlik belgeleri üzerinden teyit edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu meyanda, adı geçen kanun ve yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde, üzerinde T.C. kimlik numarası ile soğuk mühür bulunan basın kartlarının, kimlik tespiti süreçlerinde resmi kimlik belgesi olarak kullanılmasına imkan tanınmıştır. Dolayısıyla basın kartı sahibi vatandaşların, bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere yapacakları her türlü iş ve işlemlerde basın kartının geçerli bir kimlik belgesi olarak kabul edilmesi hususunda İzmir’de bulunan kamu kurumları ve bankaların İzmir Bölge Müdürlüklerine konuyla alakalı bir yazı yazılmıştır.”