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Ankara'daki motokurye cinayeti davasından müebbet çıktı!

Ankara'daki motokurye cinayeti davasından müebbet çıktı!

Başkentte, trafikte "yol verme" tartışmasında motokurye Samet Özgül'ün bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Maktul Samet Özgül'ün ailesi ve arkadaşları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Yargılanmanın biteceğini, dosyanın karara bağlanacağını belirten mahkeme başkanı, sanıklara son sözlerini sordu.

Tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci, yaşanan olaydan ötürü pişmanlığını dile getirerek "Ben hayatım boyunca pişman olmadığım kadar pişmanım. Bir annenin evladının ölümüne vesile oldum. Bir babanın oğlunun ölümüne vesile oldum. Bir kardeşin ölümüne vesile oldum. Pişmanım." diye konuştu.

Mustafa Demirci de "Doğum günüm olduğu için oğlumla içki içtik. Bu olay başımıza gelene kadar neşemiz yerindeydi. Çok pişmanım." dedi.

Diğer sanık Açıkgöz de pişman olduğunu belirtti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz'ü de "kasten öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 şer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararla birlikte tutuksuz sanıklar da tutuklandı.

Olay

Motokurye Samet Özgül, 5 Kasım 2022'de Etlik'te, trafikte yol verme tartışmasında bıçakla yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmayla, Özgül'e bıçakla saldıran Halil İbrahim Demirci ile aynı araçtaki Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından dava açmıştı.

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