Rusya ve Cezayir. enerji dışı nükleer teknolojiler geliştirecek

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Cezayir Atom Enerjisi Komisyonu (COMENA) arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da enerji dışı nükleer teknolojiler geliştirmek üzere mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

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Rosatom'dan yapılan açıklamada, Rosatom ile COMENA'nın, sağlık alanında enerji dışındaki nükleer teknolojiler ve Cezayir'de nükleer tıp merkezlerinin kurulması da dahil olmak üzere nükleer tıbbın ilerlemesi alanında ortak projelerin uygulanmasında uzun vadeli, verimli ve karşılıklı fayda sağlama konusunda anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, Rosatom'un sağlık alanındaki uzmanlığını bünyesinde toplayan Rusatom Healthcare AŞ'nin Sağlık Teknolojileri bölümü tarafından yürütülecek işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 67'nci Genel Kurul Toplantısı'nda Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Direktörü Boris Arseev ile COMENA Genel Direktörü Abdelhamid Mellah tarafından imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arseev, Rosatom'un sağlık alanındaki sorumluluklarını mümkün olan en kapsamlı şekilde yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Bu alandaki çalışmalarımız bir izotop kompleksi ve radyofarmasötik üretimi, yüksek teknolojili tıbbi ekipman üretimi, tıbbi cihazların ve gıda ürünlerinin iyonlaştırıcı radyasyonla işlenmesi ve nükleer tıp merkezlerinin kurulmasını kapsamaktadır. Vatandaşların yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesini arttırmak için Cezayir ile yenilikçi barışçıl nükleer teknolojiler geliştirme fırsatına sahip olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

COMENA Genel Direktörü Abdelhamid Mellah da "Rosatom'un nükleer tıp ve radyoterapi faaliyetlerinin geliştirilmesinde COMENA'ya verdiği destek, Cezayir'de kanserin teşhis ve tedavisine büyük katkı sağlayacaktır. COMENA için Rosatom gibi prestijli bir ortakla iş birliği, hükümet tarafından belirlenen hedefleri yerine getirmede başarının anahtarı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.