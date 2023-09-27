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Milyonlarca araç sahibi bekliyor! Ek MTV için yarın kritik gün iptal edilecek mi?

Milyonlarca araç sahibi bekliyor! Ek MTV için yarın kritik gün iptal edilecek mi?

Anayasa Mahkemesi, motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin iptali istemini yarın esastan görüşecek. Uzmanlar ücret iadesi için ne diyor? İlk taksiti ödeyen parasını geri alabilecek mi?

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Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

TRTHaber'deki habere göre dosyayı 28 Eylül Perşembe günü esastan görüşmeye karar veren mahkeme, iptal istemini de karara bağlayacak.

İki taksit halinde 

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

İlk tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti

Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleşti. 

Gazeteci, yazar Fatih Altaylı, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 28 Eylül'de Anayasa Mahkemesi'nde iptal edileceğini savunmuş kaleme aldığı yazısında şunları kaydetmişti:

"Eğer Türkiye’de hâlâ bir Anayasa ve hâlâ o Anayasaya bir saygı var ise iptal edilecek. Böylece Kasım sonuna kadar ödemeniz gereken ikinci taksiti ödemek zorunda kalmayacaksınız.İlk taksiti ödeyenlerin parası ise ne yazık ki, geri alınamayacak."

Ek MTV iptal edilirse para iadesi olur mu?

Anayasa Mahkemesi kararı öncesi olasılıkları Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran NTV'ye anlattı. AYM'nin ek MTV’yi iptal ederse dava açan mükelleflerin parasını alacağını söyleyen Başaran "Eğer 6 Eylül'e kadar dava açmışsa ve ödemeyi de yapmışsa Anayasa Mahkemesi'nden iptal kararı geldiğinde yaptığı ödemeyi faiziyle geri alacak" değerlendirmesinde bulundu.

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