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Acile 1 yılda 521 kez giriş yapmış! İstediği ilaç yazılmayınca ortalığı birbirine kattı

Acile 1 yılda 521 kez giriş yapmış! İstediği ilaç yazılmayınca ortalığı birbirine kattı

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nin aciline 1 yılda 521 kez giriş yaptığı öğrenilen madde bağımlısı şahıs, ilaç yazılmayınca ortalığı birbirine kattı.

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Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen S.G, koluna zarar verdikten sonra hastane aciline geldi. Burada doktorlar koluna tedavi uyguladıktan sonra şahıs kendisine sakinleştirici ilaç verilmesini istedi.

Doktorlar istediği ilacı vermeyince S.G., acildeki eşyaları dağıtıp personellere darp teşebbüsünde bulundu. Durumun hastane polisine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler geldi.

S.G. isimli şahıs hastane acilinde bekletilirken, “Komiserim bırakın bir sigara içeyim ya” demesi ise dikkat çekti. Hastane personellerinin şahıstan şikayetçi olacağı öğrenildi.

Öte yandan S.G.’nin hastane aciline 1 yıl içerisinde 521 kez giriş yaptığı öğrenildi. S.G.’nin sürekli ‘akineton’ isimli ilacı yazdırarak bağımlısı olduğu belirtildi.

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