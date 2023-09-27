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İstanbul'da dev kaçak botoks ilacı operasyonu! 6 milyon lira değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da dev kaçak botoks ilacı operasyonu! 6 milyon lira değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi

İstanbul polis ekiplerinin şüpheli 3 adrese düzenlediği operasyonda 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu kaçak botoks ve dermal dolgu ilaçları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasadışı ilaçlardan meydana gelen kamu zararının engellenmesine yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında, halk sağlığını tehlikeye düşüren ve yasadışı yollarla ülkeye sokulan ilaçların, 3 şüpheli şahıs tarafından piyasaya sürüleceği ve haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğratacakları tespit edildi.

İstanbul’un Şişli, Bağcılar ve Sarıyer ilçelerinde 5 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Güney Kore üzerinden ilaçları ülkeye soktuğu öğrenilirken ilaçların Çin, Pakistan ve Hindistan menşeli olduğu anlaşıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks, dermal dolgu ilaçları ve bu işlemlerin komplikasyonlarına karşı tıbbi müdahalelerde kullanılan çeşitli medikal malzemeler ele geçirildi.

Yurt dışından kaçak olarak getirilen ürünlerin soğuk zincirinin kırılarak, normal bir depoda tutulduğu görüldü. Yakalanan şüpheliler hakkında sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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