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Preveze Deniz Zaferi’nin 485’inci yıldönümünde 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Preveze Deniz Zaferi’nin 485’inci yıldönümünde 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti

Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Beşiktaş'ta düzenlenen askeri törenle kutlandı. Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 savaş gemisi ve 2 denizaltı tören kapsamında Boğaz'dan geçiş yaptı. Savaş gemilerinin geçişi sırasında İstanbul Boğazı'nda oluşan görsel bir şölen havadan görüntülendi.

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Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü Kutlamaları çerçevesinde Beşiktaş'ta askeri tören düzenlendi.

Törene, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Akın Gürkan ve askerler katıldı. Barbaros Sancağı'nın silistre eşliğinde toka edilmesi ve Tümamiral Rafet Oktar tarafından Barbaros Hayreddin Paşa Büstü'ne çelenk bırakılmasının ardından tören; saygı duruşu, saygı atışı ile başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tümamiral Rafet Oktar tarafından anıt defteri imzalandı. Program kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun mesajı da okundu. Daha sonra Deniz Müzesi'nin yanında yer alan Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ziyaret edildi.

Türbe ziyaretinin ardından Deniz Müzesi Komutanlığı İskelesi'ne geçilerek Preveze Deniz Zaferi'nin 485. yıldönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında 15 savaş gemisi ve 2 denizaltı Barbaros Hayreddin Paşa Türbesini selamladı. Tören gemilerin ve denizaltıların geçişiyle sona erdi. Öte yandan savaş gemilerinin ve denizaltılarının geçişi sırasında İstanbul Boğazı'nda oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

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