BIST 8.238
DOLAR 27,30
EURO 28,84
ALTIN 1.662,53
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

"Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları" Projesi tanıtıldı

"Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları" Projesi tanıtıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) koordinatörlüğünde yükseköğretim öğrencilerine burs sağlanmasına yönelik Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları (ESPS) projesinin tanıtımı yapıldı.

Abone ol

Üniversitenin 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, büyükelçiler, rektörler ve öğrenciler katıldı.

Bostancı, yaptığı açılış konuşmasında, kendisinin de burslarla okuduğunu, bursun öğrenciler için anlamlı ve hayati önemi olduğunu söyledi.

Hayattaki en anlamlı işin eğitime verilen destek olduğunu belirten Bostancı, "Projenin çok kutsal olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bozay ise yükseköğretime katılımın artırılmasının ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınması açısından hayati önem arz ettiğini, bu tür bursları geleceğe yapılan kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Guirkinger de projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projeye katkı veren rektörlere plaket takdim edildi.

ESPS Projesi

Proje kapsamında mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, işletme, tasarım ve mimarlık, fen, edebiyat, eğitim, hukuk, dil, eczacılık, diş hekimliği, tıp ve iletişim fakülteleri öğrenciler ile bu fakültelerle ilişkili alanlarda eğitim gören öğrenciler burstan yararlanabilecek.

Lisans düzeyindeki öğrencilere yıllık 360 avro burs, 500 avroya kadar katkı payı, lisansüstü düzeydeki öğrencilere ise yıllık 540 avro burs, 500 avroya kadar katkı payı verilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Bolat: İkinci el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
Bakan Bolat: İkinci el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
ABD ve Kenya'dan 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması
ABD ve Kenya'dan 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması
Bingöl'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı!
Bingöl'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı!
130 komando Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne uğurlandı
130 komando Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne uğurlandı
Ermenistan Karabağ'dan gelen Ermeni sayısını açıkladı
Ermenistan Karabağ'dan gelen Ermeni sayısını açıkladı
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 8 ayda 11,6 milyon doları aştı!
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 8 ayda 11,6 milyon doları aştı!
Rusya ve Cezayir. enerji dışı nükleer teknolojiler geliştirecek
Rusya ve Cezayir. enerji dışı nükleer teknolojiler geliştirecek
Milyonlarca araç sahibi bekliyor! Ek MTV için yarın kritik gün iptal edilecek mi?
Milyonlarca araç sahibi bekliyor! Ek MTV için yarın kritik gün iptal edilecek mi?
Acile 1 yılda 521 kez giriş yapmış! İstediği ilaç yazılmayınca ortalığı birbirine kattı
Acile 1 yılda 521 kez giriş yapmış! İstediği ilaç yazılmayınca ortalığı birbirine kattı
Ankara'daki motokurye cinayeti davasından müebbet çıktı!
Ankara'daki motokurye cinayeti davasından müebbet çıktı!
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi resmen duyurdu! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Berat Albayrak'tan Fatih Altaylı'ya sert yalanlama! 'Görünürde gazeteci' huzursuzluk çıkarmak istiyor
Berat Albayrak'tan Fatih Altaylı'ya sert yalanlama! 'Görünürde gazeteci' huzursuzluk çıkarmak istiyor