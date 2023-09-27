"Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları" Projesi tanıtıldı

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBV) koordinatörlüğünde yükseköğretim öğrencilerine burs sağlanmasına yönelik Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları (ESPS) projesinin tanıtımı yapıldı.

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Üniversitenin 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine AHBV Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Laurent Guirkinger, büyükelçiler, rektörler ve öğrenciler katıldı.

Bostancı, yaptığı açılış konuşmasında, kendisinin de burslarla okuduğunu, bursun öğrenciler için anlamlı ve hayati önemi olduğunu söyledi.

Hayattaki en anlamlı işin eğitime verilen destek olduğunu belirten Bostancı, "Projenin çok kutsal olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bozay ise yükseköğretime katılımın artırılmasının ülkenin ekonomik büyüme ve kalkınması açısından hayati önem arz ettiğini, bu tür bursları geleceğe yapılan kıymetli bir yatırım olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Guirkinger de projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından projeye katkı veren rektörlere plaket takdim edildi.

ESPS Projesi

Proje kapsamında mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, işletme, tasarım ve mimarlık, fen, edebiyat, eğitim, hukuk, dil, eczacılık, diş hekimliği, tıp ve iletişim fakülteleri öğrenciler ile bu fakültelerle ilişkili alanlarda eğitim gören öğrenciler burstan yararlanabilecek.

Lisans düzeyindeki öğrencilere yıllık 360 avro burs, 500 avroya kadar katkı payı, lisansüstü düzeydeki öğrencilere ise yıllık 540 avro burs, 500 avroya kadar katkı payı verilecek.