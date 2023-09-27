Batman'da kafası balkon demirlerine sıkışan küçük çocuğu itfaiye kurtardı!
Batman'da oyun oynarken kafasını balkon demirlerine sıkıştıran 5 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.Abone ol
Batman merkez Körük Mahallesi'nde A.T. (5), evlerinin bahçesinde oyun oynadığı sırada kafasını bahçe demir korkuluklarına sıkıştırdı.
Çocuğun ailesi, ağlama sesi üzerine geldiklerinde kendi çabalarıyla çocuğu sıkıştığı yerden kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesici kullanarak çocuğun kafasını sıkıştığı yerden kurtardı. Aile, itfaiye erlerine teşekkür etti.