BIST 8.238
DOLAR 27,30
EURO 28,84
ALTIN 1.662,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı!

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan karı koca tutuklandı!

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan çift tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde durdurulan taksideki R.A. ve eşi E.A'nın yapılan üst aramasında 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ve 26 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan çift, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelililer "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum
ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum
Yasemin Ulutaş cinayeti davasında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Yasemin Ulutaş cinayeti davasında, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis!
Kaybolan kardeşler bakın nerede bulundu
Kaybolan kardeşler bakın nerede bulundu
İstanbul'da dev kaçak botoks ilacı operasyonu! 6 milyon lira değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi
İstanbul'da dev kaçak botoks ilacı operasyonu! 6 milyon lira değerinde kaçak botoks ilacı ele geçirildi
"Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları" Projesi tanıtıldı
"Yükseköğretim Öğrencileri İçin AB Bursları" Projesi tanıtıldı
Preveze Deniz Zaferi’nin 485’inci yıldönümünde 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Preveze Deniz Zaferi’nin 485’inci yıldönümünde 15 savaş gemisi Boğaz'dan geçti
Bakan Bolat: İkinci el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
Bakan Bolat: İkinci el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var
ABD ve Kenya'dan 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması
ABD ve Kenya'dan 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması
Bingöl'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı!
Bingöl'de trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı!
130 komando Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne uğurlandı
130 komando Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'ne uğurlandı
Ermenistan Karabağ'dan gelen Ermeni sayısını açıkladı
Ermenistan Karabağ'dan gelen Ermeni sayısını açıkladı
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 8 ayda 11,6 milyon doları aştı!
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı 8 ayda 11,6 milyon doları aştı!