ABD Başkanı Biden: Ağaca tırmanmak istiyorum

Amerika Birleşik Devletleri Devlet Başkanı Joe Biden, bağışçılarla yaptığı bir toplantıda ağaca tırmanmak istediğini söyledi.

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Beyaz Saray Basın Servisi'nin açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanya bağışçılarıyla yaptığı bir toplantıda bir 'ağaca tırmanmak istediğini' söylediğini yazdı.

Amerikan lideri San Francisco'da, başkanlık listesine kayıtlı az sayıda gazeteci grubunun girmesine izin verilen bir bağış toplama etkinliğinde konuşma yaptı.

Etkinliğe katılan bir muhabirin açıklamasında Biden'ın eve gitmek istemediğini söyleyerek bahçenin ortasında bulunan büyük ağaca tırmanmak istediğine dair bir şaka yaptığını belirtti.

Fakat muhabir daha sonra yaptığı açıklamasında ABD Başkanı'nın şaka yapıp yapmadığının tam olarak belli olmadığının altını çizdi.