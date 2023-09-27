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Ailesinin 6 gündür ulaşamadığı genç ABD'de ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ailesinin 6 gündür ulaşamadığı genç ABD'de ölü bulundu

2 yıl önce öğrenci vizesiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giden ve ailesinin 6 gündür haber alamadığı gencin New York şehrindeki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

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İki yıl önce Mersin'den ABD'ye giden makine mühendisi 30 yaşındaki oğlu Miraç Aydın Kurt'tan 6 gündür haber alamayan anne Hanım Akduman, çocuğunun bulunması için yetkililerden yardım istemiş, annenin müracaatı üzerine araştırma başlatılmıştı.

Genç mühendisten dün gece acı haber geldi. Miraç Aydın Kurt'un, New York'taki evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Gencin ölüm nedeniyle ilgili ABD'deki incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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