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CHP’de bir isim daha genel başkan adaylığını açıkladı

CHP’de bir isim daha genel başkan adaylığını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, seçim sonrası başlayan “değişim” tartışmalarının ardından 38’inci olağan kurultaya gidiyor. Partide Özgür Özel ve Örsan Öymen’in ardından bir isim daha genel başkanlığa adaylığını açıkladı. CHP üyesi yazar Ünal Karahasan, genel merkezde basın toplantısı düzenleyerek genel başkan adayı olduğunu söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, 4-5 Kasım tarihlerinde 38’inci olağan kurultaya gidiyor. Partide Özgür Özel ve Örsan Öymen, genel başkanlık için adaylıklarını açıkladı.

CHP’de bir isim daha genel başkan adayı olduğunu duyurdu. O isim yazar Ünal Karahasan.

Karahasan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek genel başkan adayı olduğunu söyledi.

“38'inci kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak, genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz; birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim.” diyen Karahasan, “CHP genel başkanlığını genel sekreterliğe dönüştürerek, örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımı ile onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya; ama özü itibarı ile CHP genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye aday olmaya geldim.” ifadelerini kullandı.

CHP
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