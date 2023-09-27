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Karabük'te polisten uyuşturucu operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te polisten uyuşturucu operasyonu!

Karabük'te narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kentte uyuşturucuya geçit vermiyor. Alınan bilgi neticesinde C.K. ve U.T. isimli şüphelilerin uyuşturucu faaliyetleri içerisinde oldukları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda iki şüpheli gözaltına alınırken, 1 gram metamfetamin ile tabanca ve mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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