A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! 'Kuntz' sorusuna dikkat çeken cevap

TFF tarafından A Milli Takım'ın başına getirilen Vincenzo Montella için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella'nın liderliğinde büyük başarılara imza atmayı diliyorum. Hocamıza başarılar diliyorum." dedi. Montella ise görevi kabul ederken hiç tereddüt etmediğini söyledi. Montella "Kuntz'un sistemi değiştirilecek mi?" sorusuna da cevap verdi.

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen başladı. TFF, İtalyan teknik adam için imza töreni düzenledi. İmza töreninde öncelikle söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere geçen hafta eski teknik direktörümüz Stefan Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Stefan Kuntz'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında ona başarılar diliyorum. Yine geçtiğimiz hafta yeni teknik direktörümüz Montella ile anlaştığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu güzel aileye hoş geldin diyorum. Bu çok önemli görevinde başarılar diliyorum.

Sayın Montella'nın futbolculuk kariyeri başarılarla dolu. Disiplinli, parlak ve geleceği olan bir futbol adamı. Adana Demirspor'un teknik direktörlüğü görevini başarıyla yerine getirdi. Hem başarısı hem saha dışındaki tutum ve davranışlarıyla kendisine sevgi ve saygı duyulmasını sağladı. Buradan gittiğinde Türkiye ile ilgili övgü dolu açıklamalar yaptı. Ne kadar mutlu olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

Şimdi de aynı istikrarı Milli Takım için göstermesini bekliyoruz. Bu görev, son derece saygın ve anlamlı bir görev.

"3 yıllık anlaşma yaptık"

Sayın Montella ile 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Montella'nın liderliğinde büyük başarılara imza atmayı diliyorum. Hocamıza başarılar diliyorum."

"Ümit Milli Takımımızın kontrolü de hocamızın elinde olacak"

"Ümit Milli Takımımızın kontrolü de hocamızın elinde olacak. Havuzumuzu genişletmek istiyoruz. Hocamız da bu konunun sorumlusu olacak."

"2 Türk yardımcı adayımız var"

"Teknik ekipte Türk yardımcı hocalar olacak. 2 adayımız var. Daha görüşmeler gerçekleşmedi. Gerçekleştikten sonra oturup hocamızla beraber karar vereceğiz. Gelecek hafta konuyla ilgili açıklamayı yapacağız."

"Montella Türkiye'de kalacak"

"Hocamız Türkiye'de kalacak. Sadece İstanbul ve Trabzon'da maç izlemeyecek. Anadolu'nun her yerinde maçları izleyecek."

Montella: Bu görevi kabul ederken hiç tereddüt etmedim

Son olarak söz alan Vincenzo Montella'nın ifadeleri ise şu şekilde:

"Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Türkçe konuşamadığım için kusura bakmayın, henüz Türkçe konuşacak seviyeye gelemedim.

Öncelikle bu ülkede çalıştığım için çok mutluyum. Bütün taraftarlara mutluluk getirmek istiyoruz. Almanya'daki turnuvada da taraftarlarımıza mutluluk yaşatma hedefindeyiz.

Hiç tereddüt etmedim bu görevi kabul ederken. Genç ve kaliteli bir takıma sahibiz. Bu gururlu duyguları, milli duyguları biz de sahada herkese geçirmek ve mutluluklar yaşatmak istiyoruz. Önemli bir sorumluluk ama bunu gerçekleştirmek için buradayız.

2 yıldır Türkiye'deyim. Duyguları, kültürü daha iyi anlıyorum. Bu duygular İtalya'dakiyle benzer, bana çocukluğumu hatırlatıyor. Beni eleştirenler de olacaktır elbet ama ben her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım. Bir kulübü temsil etmiyorum. Her maçı izleyerek, analiz ederek en iyisini yapmaya çalışacağız.

Takım ruhu bizim için çok önemli, bunu sahaya yansıtmalıyız. Futbolcular takımlarındaki ruhu, milli takıma da geldiğinde yansıtması lazım. Biz de bunu sağlamak için burada olacağız. Bu formayı giymek bir hediye değil, bir prestijdir. Çok önemli bir ulusu temsil ediyoruz. En iyisini yapmaya çalışacağız.

Kuntz'un sistemi değiştirilecek mi?

Sistem için bir düşünceye sahibim ama bunları geliştiriyoruz. Sadece bir sistem olarak değil bir oyun metodu üstüne çalışacağız. Zaten 2 yıldır burada olduğum için çoğu oyuncuyu tanıyorum. Üstüne kendi fikirlerimi koyarak geliştirmeye çalışacağım.

Tabii ki maçları izledik. Bizim de gördüğümüz şeyler var. Her antrenör daha iyisini yapmak ister. Kuntz için saygıdan dolayı şunu beğenmedim diyemem ama oyun kurulumu ve pozisyon dağılımıyla ilgili birkaç şey belirledik kafamızda. Bu bağlamda yeni bir sistem planlıyoruz.