BIST 8.251
DOLAR 27,31
EURO 28,74
ALTIN 1.656,89
HABER /  POLİTİKA

PM toplantısında ne konuşuldu? Kemal KIıçdaroğlu'ndan 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri

PM toplantısında ne konuşuldu? Kemal KIıçdaroğlu'ndan 'değişim' çağrısı yapan Ekrem İmamoğlu'na eleştiri

CHP Parti Meclisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide değişim çağrısını yapan ilk isim olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ilk kez açık açık eleştirdiği ortaya çıktı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP)önceki gün düzenlenen Parti Meclisi (PM) toplantısının ayrıntıları ortaya çıktı. Halk TV'den Şeyma Paşayiğit, Parti Meclisi toplantısının ayrıntılarını aktardı. 

Buna göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM'de dün yaptığı açılış konuşmasında parti içi meselelerin ülke meselelerinin önüne geçtiğini söyledi.

"Hatasızız demiyorum ama..."

Kılıçdaroğlu değişim tartışmaları hakkında da konuşarak "Zor bir süreçten geçtik, ama yenilgiyi de erken kabullendik. Hatasızız demiyorum ama seçim sonuçlarını hiçbir kurulda tartışmadan değişim çağrısı yapıldı. Son derece yanlıştı" diye konuştu.

28 Mayıs seçimlerinden bir gün sonra, değişim çağrısını yapan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu idi. Kemal Kılıçdaroğlu, değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk kez bu kadar net tavır koymuş oldu.

Bir aday daha yarışa katıldı

CHP'de genel başkanlık yarışı için 3 aday var. Özgür Özel ve Örsan Öymen adaylıklarını açıklamıştı. Ünal Karahasan da, bugün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şemsiyeleri hazırlayın fena geliyor! AKOM son uyarıyı geçti saat verdi
Foto Galeri Şemsiyeleri hazırlayın fena geliyor! AKOM son uyarıyı geçti saat verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Macron'un 'Azerbaycan'ın suç ortağı' iddiasına cevap
Rusya'dan Macron'un 'Azerbaycan'ın suç ortağı' iddiasına cevap
TEKNOFEST İzmir başladı binlerce kişi akın etti! Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak
TEKNOFEST İzmir başladı binlerce kişi akın etti! Selçuk Bayraktar: Türkiye Yüzyılı'na sizler ve eserleriniz damga vuracak
TPAO Genel Müdürü Bilgin'den dünyada ilk 100 arasına girdik açıklaması
TPAO Genel Müdürü Bilgin'den dünyada ilk 100 arasına girdik açıklaması
Düğüne 7 gün kala feci şekilde can veren genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Düğüne 7 gün kala feci şekilde can veren genç kız son yolculuğuna uğurlandı
Camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Camiye ayakkabıyla giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! 'Kuntz' sorusuna dikkat çeken cevap
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi resmen başladı! 'Kuntz' sorusuna dikkat çeken cevap
16 yaşındaki Elif beş gündür kayıp
16 yaşındaki Elif beş gündür kayıp
Öğretmenlik kanununa kısmi iptal: AYM gerekçeli kararı açıkladı
Öğretmenlik kanununa kısmi iptal: AYM gerekçeli kararı açıkladı
Bursa'da kavgada 15 yerinden bıçaklanan adam can verdi!
Bursa'da kavgada 15 yerinden bıçaklanan adam can verdi!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yakışmayan bir mağlubiyet oldu!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yakışmayan bir mağlubiyet oldu!