Şemsiyeleri hazırlayın fena geliyor! AKOM son uyarıyı geçti saat verdi
Bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul için sağanak yağış ve fırtına alarmı verildi. Meteoroloji duyurdu; sağanak yağış bugün ve haftasonuna kadar etkili olacak. İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmini.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ardından AKOM'dan da İstanbul için yağış uyarısı geldi. AKOM, yağışlı havanın etkili olacağı saati açıklayarak İstanbulluları uyardı.
İBB AKOM'den yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 27 derece civarında seyredecek.
Öte yandan, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.
Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.