Şemsiyeleri hazırlayın fena geliyor! AKOM son uyarıyı geçti saat verdi

İBB AKOM'den yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı bugün 27 derece civarında seyredecek.