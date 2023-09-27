Barolardan 'avukata şiddet' protestosu

Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından Av. Mehmet Erdal Çam 21 Eylül'de görevi nedeniyle uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları avukata yönelik şiddete karşı açıklamalarda bulundu.

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İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları Denizli Barosu önceki dönem başkanlarından avukat Mehmet Erdal Çam'ın ölümüne neden olan silahlı saldırıyı ve genel olarak avukatlara yönelik şiddeti protesto etti. İstanbul Barosu'nun Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Katlederek, baskıyla sindirmeye çalıştığınızı zannettiğiniz avukatlar, hiçbir baskıya boyun eğmeyecektir" ifadelerine yer verildi. Muğla'da da avukatlar, meslektaşlarının silahlı saldırıda öldürülmesine tepki göstererek yürüyüş yaptı.

İstanbul Barosu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Avukatlara yönelik şiddete karşı 81 ilde yapılan ortak basın açıklamasını İstanbul'da, İstanbul Barosu Genel Sekreteri Burcu Öztoprak Alsulu okudu. Açıklamada şunlara değinildi:

"Denizli Barosu önceki dönem başkanlarımızdan, Muğla Barosu’na kayıtlı Av. M. Erdal Çam 6 gün önce, daha evvel davasına baktığı müvekkili tarafından sadece mesleki faaliyeti nedeniyle katledildi. 2022 yılı temmuz ayında Av. Servet Bakırtaş, bakmakta olduğu bir dosyanın karşı yanı tarafından ofisinde katledilmişti. Bakırtaş’tan bir yıl önce baromuz üyesi Av. Ersin Arslan, haciz işlemleri için bulunduğu görev yerinde göğsünden vurularak katledildi. Ersin Arslan’ın katlinden birkaç ay sonra Konya’da Av. Asilcan Tuzcu, boşanma davasını üstlendiği müvekkilinin eşi tarafından bıçaklandı. Av. Asilcan Tuzcu saldırı sonrası bir gözünü kaybetti."

İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yapan İzmir Barosu avukatları ise ellerinde, "Avukat Yaşarsa Adalet Yaşar", “Avukata Dokunma”, “Avukata Şiddete Son”, “Avukatız Buradayız” , “Avukat Güvende Değilse Yurttaş Tehlikede” yazılı dövizler taşıdılar. İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz’ın Bodrum’daki açıklamaya katılması nedeniyle İzmir’deki açıklamayı avukatlar adına Baro Başkan Yardımcısı Avukat Zöhre Dalkıran yaptı.

Dalkıran şunları söyledi:

"Avukatlar; her geçen gün daha fazla öldürme, yaralama, tehdit, hakaret gibi saldırıların mağduru haline geliyor. Bazen sözlü bazen silahlı olan; bazen müvekkilden bazen karşı taraftan kaynaklanan ve bazen yaralama bazen ölümle sonuçlanan bu saldırıların değişmeyen ortak bir yönü var: Avukatların bu saldırılarla karşı karşıya kalmalarının nedeni, yalnızca mesleki faaliyetlerini yerine getirmeleridir. Münferitmiş gibi görülen bu saldırılar, aynı zamanda avukatlık faaliyetine, savunmaya, dolayısıyla adil yargılanma hakkına ve adaletin tesisine yöneliktir. Avukata yönelik şiddetin temelinde, avukatın mesleki faaliyetleri, görevlerini yaparken müvekkilleriyle özdeşleştirilmeleri veya savunma hakkının etkin kullanılması için mücadele ederken bu görevin ifasını önleme niyeti yer almaktadır. Bizler, avukatlık mesleği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin, niteliği gereği çekişme ve uyuşmazlık içerdiğini biliyoruz. Avukata yönelik şiddet, toplumun genelinde gözlenen şiddet eğiliminden veya diğer meslek mensuplarına yönelik şiddetten önemli farklılıklar içermektedir. Bu nedenle, avukata yönelik şiddete ilişkin gerekli adımlar atılarak, özel olarak önlem alınması elzemdir."

Ankara Adliyesi önünde açıklama yapan Ankara Barosu avukatları, "Tek bir kayba daha tahammülümüz yok" dedi. Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Av. Servet Bakırtaş, bakmakta olduğu bir dosyanın karşı yanı tarafından ofisinde katledilmişti. Bakırtaş’tan bir yıl önce İstanbul Barosu’na kayıtlı genç meslektaşımız Av. Ersin Arslan, haciz işlemleri için bulunduğu görev yerinde göğsünden vurularak katledildi. Ersin Arslan’ın katlinden birkaç ay sonra Konya’da Av. Asilcan Tuzcu, boşanma davasını üstlendiği müvekkilinin eşi tarafından bıçaklandı. Zanlı, meslektaşımızı, peruk takıp evinin girişinde beklemişti. Av. Asilcan Tuzcu, saldırı sonrası bir gözünü kaybetti. Asilcan Tuzcu’dan tam bir yıl önce, İstanbul Barosuna kayıtlı meslektaşlarımız Av. Savaş Baş ve Av. Necati Çakmak, Ankara’da haciz işlemleri esnasında bıçaklı saldırıya uğradılar. Yaralanan meslektaşımız Savaş Baş halen bu saldırının izlerini taşıyor."

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de avukatlar, meslektaşlarının silahlı saldırıda öldürülmesine tepki göstererek cübbeleriyle yürüyüş yapıp basın açıklamasında bulundu.

Yürüyüşe Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Muğla Barosu Başkanı Levent Akgün, Denizli Barosu Başkanı Adnan Demirdöğer ile Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Onursal Özbek'in de arasında olduğu yüzlerce avukat katıldı.

TBB Başkanı Sağkan, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, tek bir avukatın saldırıya uğramasına tahammüllerinin kalmadığını söyledi.

Avukatların adil yargılanma haklarının teminatı olduğunu belirten Sağkan, "Avukatlar bu ülkede hukukun üstünlüğünün, insan haklarının en vazgeçilmez unsurudur. Maalesef avukata dönük şiddet söz konusu olduğunda herkes kafasını kuma gömüyor. Ama en ufak bir sorun yaşandığında ilk koşulan meslek grubu avukatlar oluyor. Hatta avukata dönük o şiddeti uygulayanın da adil yargılanma hakkını yine mahkemeler huzurunda biz avukatlar savunuyoruz." diye konuştu.