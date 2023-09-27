ABD'li dev bankadan bomba faiz ve dolar tahmini! Yüzde 45'e çıkacak 30 TL olacak

Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini yayınladı. Buna göre, dolar/TL yıl sonunda 30'a çıkacak, politika faizi gelecek yıl yüzde 45'i görecek. İşte bankanın Türkiye ekonomisine ilişkin son tahminleri...

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Bank of America, gelişmekte olan ülkelere ilişkin tahminlerini paylaştığı raporunda Türkiye ekonomisine ilişkin öngörülerine de yer verdi. Banka, dolar/TL kurunun 2023 yılının son çeyreğinde 30 seviyesini göreceğini tahmin etti.

Bankaya göre, petrol fiyatlarındaki artışın para birimlerinde yaratacağı oynaklık, net petrol ithalatçısı Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ülkelerin para birimlerinin performansını düşürebilir.

Dolar yıl sonunda 30 TL olacak

Lirada düzenli bir değer kaybı beklediklerini belirten BofA’nın 2023 son çeyrek için dolar/TL tahmini 30 seviyesinde oldu. Bankanın dolar/TL kuruna ilişkin tahmini 2024 ilk çeyrek için 32, ikinci çeyrek için 35, üçüncü çeyrek için 37 seviyesinde oldu.

Faiz yüzde 45'e çıkarılacak

BofA’nın Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde zirve tahmini ise yüzde 45 olarak gerçekleşti. Raporda, “TCMB muhtemelen fiyatlanandan daha fazla faiz artırımı yapacak” ifadelerine yer verildi.

Ekonomiye dair risklerin sıralandığı raporda ayrıca yükselen petrol fiyatlarının cari açık konusundaki riskleri artırdığı, TCMB üzerindeki faiz baskısının da yükseleceği belirtildi.

Türk ekonomisine ilişkin tahminler

Raporda öne çıkan bölümler şöyle:

* Brent petrolün fiyatı son üç ayda yüzde 27 arttı ve kış aylarında da petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalma riskini görüyoruz.

* Yüksek petrol fiyatı sadece yüksek enflasyon anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Merkez Bankası’nın rezerv biriktirmeye istekli olması halinde açığın düzeltilmesine yardımcı olmak için iç talepteki yavaşlamanın daha keskin olması gerekeceği anlamına geliyor.

* Dolayısıyla Merkez Bankası’nın bu kış olmasa da yerel seçimlerden sonra faiz artırma yönünde daha fazla baskı altında kalabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2024’teki yüzde 45’lik nihai faiz oranımızda yukarı yönlü risk görüyoruz.

* Uzun vadeli cari açık bazlı modelimize göre, TL ciddi oranda aşırı değerlenmiş durumda.