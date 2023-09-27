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Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, bu hafta evinde Atakaş Hatayspor'ı ağırlayacak. Kırmızı-beyazlı takımda hazırlıklar devam ediyor.

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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, 3. bölge varyasyonları ve taktik oyun ile antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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