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İki yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Gürcistan'da yakalandı!

İki yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Gürcistan'da yakalandı!

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde iki yıl önce işlenen cinayetin firari şüphelisi İ.C. (50) Interpol aracılığıyla yakalandığı Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi.

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Servis şoförlüğü yapan Emin Memigüven'in 2 Temmuz 2020'de ilçedeki bir fabrikanın servis alanında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Cinayet şüphelisi İ.C, Gürcistan'da saklandığı yerin Interpole bildirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Türkiye'ye getirilen şüphelinin Sakarya Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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