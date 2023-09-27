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Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu! Litrelerce içki ele geçirildi: 12 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu! Litrelerce içki ele geçirildi: 12 gözaltı

Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak malzeme ve kaçak göçmen yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 10-26 Eylül tarihleri arasında il ve ilçe olmak üzere Kaçakçılık, Organize, Göçmen Kaçakçılığı operasyonları düzenlendi.

Geçekleşen operasyonlarda 45 bin 540 Adet içi tütün dolu makaron, 17 bin 200 adet boş makaron, 10 kilogram açık tütün, 2 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 150 şişe halinde 107,5 litre değişik marka kaçak içki, 44 adet elektronik sigara, 3 adet elektronik sigara likiti, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1,28 gram esrar maddesi ele geçirilirken 2 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

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