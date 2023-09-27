Avukatın müvekkilinin evine gitmesiyle üzücü olay ortaya çıktı

ANTALYA'da gece saatlerinde banyoda dengesini kaybedip düştükten sonra hareket edemeyen ve sesi 24 saat boyunca sesini kimseye duyuramayan yaşlı kadının imdadına avukatı yetişti.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1318 Sokak2taki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Hilal K. (75), dün gece saat 02.00 sıralarında banyoda dengesini kaybedip yere düştü. Yardım isteyen yaşlı kadının sesini ise kimse duymadı.

Bugün telefondan ulaşamadığı müvekkilini merak eden Avukat Songül Ayşe Akyurt, eve gelip kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

Kapıya yaklaşıp içeriden Hilal K.’nin sesini duyan Akyurt, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi.

Yaşlı kadın banyoda yerde bulundu

Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeriye girdi. Polis eşliğinde içeriye giren sağlık ekipleri, yaşlı kadını banyoda yerde uzanır vaziyette buldu.

Hilal K. kontrol için hastaneye götürülürken, avukatı Songül Ayşe Akyurt yaşlı kadının bir an olsun yanından ayrılmadı.