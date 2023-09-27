İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı: Yerine gelecek isim...

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

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Bir kaç gün önce sosyal medya hesabından, "Görevimizin başındayız" paylaşımında bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, teşkilatın değişim talebi üzerine görevden alındı.

Halktv'nin haberine göre Yıldırım'ın yerine İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya yakınlığı dikkat çeken ve daha eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve şu an Teşkilat Başkan Yardımcısı Yücel Coşkun'nun atanması bekleniyor.

"Görevimizin başındayız" demişti

Yıldırım, bir kaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevimizin başındayız" ifadelerini kullanmıştı.