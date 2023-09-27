BIST 8.251
DOLAR 27,31
EURO 28,74
ALTIN 1.656,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı!

Şanlıurfa Birecik'te polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde emniyet kemeri tokasında 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Birecik Köprüsü üzerinde bir aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, emniyet kemeri tokasına gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç. ve C.Ö. isimli şahıslar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da amca-yeğen tartışması cinayetle sonuçlandı
Sakarya'da amca-yeğen tartışması cinayetle sonuçlandı
İlkokulda bıçaklı saldırgan dehşeti! 4 öğretmeni yaralayan zanlıyı öğretmenler etkisiz hale getirdi
İlkokulda bıçaklı saldırgan dehşeti! 4 öğretmeni yaralayan zanlıyı öğretmenler etkisiz hale getirdi
Galata Köprüsü'nde yangın paniği
Galata Köprüsü'nde yangın paniği
Fenomenlerden vergi ödememek için ilginç yöntemler!
Fenomenlerden vergi ödememek için ilginç yöntemler!
Okul bahçesinde köpek saldırdı! Bir öğrenci ağır yaralandı!
Okul bahçesinde köpek saldırdı! Bir öğrenci ağır yaralandı!
Avukatın müvekkilinin evine gitmesiyle üzücü olay ortaya çıktı
Avukatın müvekkilinin evine gitmesiyle üzücü olay ortaya çıktı
İki yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Gürcistan'da yakalandı!
İki yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Gürcistan'da yakalandı!
FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı İlkay Gündoğan da listede
FIFA yılın futbolcusu adaylarını açıkladı İlkay Gündoğan da listede
Napoli paylaştı Osimhen çılgına döndü yasal yollara başvurabilir
Napoli paylaştı Osimhen çılgına döndü yasal yollara başvurabilir
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu! Litrelerce içki ele geçirildi: 12 gözaltı
Kırklareli'nde kaçak içki operasyonu! Litrelerce içki ele geçirildi: 12 gözaltı
ABD'li dev bankadan bomba faiz ve dolar tahmini! Yüzde 45'e çıkacak 30 TL olacak
ABD'li dev bankadan bomba faiz ve dolar tahmini! Yüzde 45'e çıkacak 30 TL olacak
Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk'a çağrı
Selçuk Bayraktar'dan Elon Musk'a çağrı