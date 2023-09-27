Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı!
Şanlıurfa Birecik'te polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli otomobilde emniyet kemeri tokasında 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Abone ol
Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Birecik Köprüsü üzerinde bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, emniyet kemeri tokasına gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç. ve C.Ö. isimli şahıslar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.