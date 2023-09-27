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Sakarya'da amca-yeğen tartışması cinayetle sonuçlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sakarya'da amca-yeğen tartışması cinayetle sonuçlandı

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde tartıştığı amcasını silahla ateş ederek öldüren zanlı, gözaltına alındı.

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Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde ikamet eden A.A. (39) ve yeğeni E.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.A, silahla amcasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan zanlı E.A, polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili akrabalardan 5 kişinin ifadesine başvuruldu.

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