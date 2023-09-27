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Kırıkkale'de Jandarma tarafından aranan uyuşturucu üreticisi suçüstü yakalandı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kırıkkale'de Jandarma tarafından aranan uyuşturucu üreticisi suçüstü yakalandı!

Kırıkkale'de Jandarma ekipleri tarafından 4 aydır aranan uyuşturucu üreticisi bahçesine ektiği hint kenevirlerini hasat ederken suçüstü yakalandı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından yapılan 4 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, Hasandede köyünde ikamet eden E.B. (38) isimli şahısın bahçesine kenevir ektiği tespit edildi.

Kenevir sökümü yaparken jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ekipler, 151 kök kenevir bitkisi ile 6 kilo 480 gram kubar esrar ele geçirdi.

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