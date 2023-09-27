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Adana Demirspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'la karşılaşacak.

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Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak.

Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Eksikler

Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak.

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.

Muhtemel 11'ler

Adana Demirspor: Vedat, Svensson, Gravillon, Semih, Abdurrahim, Dorukhan, Belhanda, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Sarı, Niang

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Ghezzal, Chamberlain, Cenk, Aboubakar

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