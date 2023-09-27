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Mersin'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü!

Mersin'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü!

Mersin'in Toroslar ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

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Çopurlu Mahallesi'ndeki Bayraktepe Orman Parkı'na otomobiliyle gelen H.E, giriş kapısında henüz belirlenemeyen nedenle güvenlik görevlisi A.A. (33) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.

Uzaklaşmak için aracına binen H.E, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobildeki H.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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