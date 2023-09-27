Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, her dönem ekrandaki sınırları aşan tartışmalarıyla gündem olan “Derin Futbol” programı için BEYAZ TV’ye üst sınırdan yaptırım uyguladı.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Gündemdeki ilk dosya Beyaz TV’ye aitti.

RTÜK, daha sezon başlamadan futbol programları konusunda uyarılarda bulunmuş, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret ve şiddet içerikli yapımlar konusunda yayıncıların dikkatli olmaları çağrısı yapmıştı.

Uyarıları ciddiye almayan Beyaz TV’nin “Derin Futbol” programında yaşananlar izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

TFF ve hakemlere hakaret ceza getirdi.

RTÜK, Ahmet Çakar’ın süper ligle ilgili mesnetsiz iddiaları ile Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği “futbol katili”, “tetikçi hakemler” ifadeleri inceledi.

Üst Kurul, hayal mahsulü iddiaları ve eleştiri sınırlarını aşan sözleri yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Beyaz Tv'ye üst sınırdan idari para cezası

RTÜK, 6112 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri,... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden Beyaz TV’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.