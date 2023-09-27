BIST 8.214
DOLAR 27,31
EURO 28,71
ALTIN 1.647,40
HABER /  MEDYA

“Derin Futbol” programı için BEYAZ TV’ye üst sınırdan yaptırım

“Derin Futbol” programı için BEYAZ TV’ye üst sınırdan yaptırım

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, her dönem ekrandaki sınırları aşan tartışmalarıyla gündem olan “Derin Futbol” programı için BEYAZ TV’ye üst sınırdan yaptırım uyguladı.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) haftalık olağan toplantısında izleme dosyalarını görüştü. Gündemdeki ilk dosya Beyaz TV’ye aitti.

RTÜK, daha sezon başlamadan futbol programları konusunda uyarılarda bulunmuş, eleştiri sınırlarını aşan, hakaret ve şiddet içerikli yapımlar konusunda yayıncıların dikkatli olmaları çağrısı yapmıştı.

Uyarıları ciddiye almayan Beyaz TV’nin “Derin Futbol” programında yaşananlar izleme uzmanları tarafından raporlaştırıldı.

TFF ve hakemlere hakaret ceza getirdi.

RTÜK, Ahmet Çakar’ın süper ligle ilgili mesnetsiz iddiaları ile Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlere yönelik olarak sarf ettiği “futbol katili”, “tetikçi hakemler” ifadeleri inceledi.

Üst Kurul, hayal mahsulü iddiaları ve eleştiri sınırlarını aşan sözleri yayıncılık ilkelerinin ihlali olarak değerlendirdi.

Beyaz Tv'ye üst sınırdan idari para cezası

RTÜK, 6112 Sayılı  Kanun’un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri,... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal eden Beyaz TV’ye üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Ekrem İmamoğlu herkesin içinde CHP'li ilçe başkanını azarladı: Rezillik
Ekrem İmamoğlu herkesin içinde CHP'li ilçe başkanını azarladı: Rezillik
Gebze Teknik Üniversitesi'nde organik endüstriyel kenevir yetiştirildi
Gebze Teknik Üniversitesi'nde organik endüstriyel kenevir yetiştirildi
Mersin'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Mersin'de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi öldü!
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu yarın toplanıyor
ABD'de konut kredisi faizleri 30 yılın zirvesini gördü başvuru sert düştü
ABD'de konut kredisi faizleri 30 yılın zirvesini gördü başvuru sert düştü
İstanbul'da kuyumcunun yaptığına bak! Herkes hem şaşkın hem kızgın
İstanbul'da kuyumcunun yaptığına bak! Herkes hem şaşkın hem kızgın
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı: Yerine gelecek isim...
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım görevden alındı: Yerine gelecek isim...
Kırıkkale'de Jandarma tarafından aranan uyuşturucu üreticisi suçüstü yakalandı!
Kırıkkale'de Jandarma tarafından aranan uyuşturucu üreticisi suçüstü yakalandı!
Bursa Büyükşehir'de "yalın yönetim"le verimlilik artışı
Bursa Büyükşehir'de "yalın yönetim"le verimlilik artışı
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı!
Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucu sakladıkları yer ağızları açık bıraktı!