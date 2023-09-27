Trabzon'da deniz manzaralı mezarlık için kavga çıktı

Ahi Evren Dede Camii yanında yer alan deniz manzaralı mezarlık alanına ön talepte bulunarak mezar yeri almak isteyen vatandaşlar, yer belirlenmesi sırasında hem kendi aralarında hem de görevlilerle tartıştı.

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Trabzon'da deniz manzaralı mezarlık tartışması yaşandı. Boztepe Mahallesi'nde bulunan Ahi Evren Dede Camii yanındaki mezarlık için vatandaşlar birbirine girdi.

Mezar yeri seçerken nabızlar yükseldi

Yapımına başlanan yeni mezar yeri için Trabzonlular, hem Ahi Evren'e komşu olmak hem de deniz manzaralı mezarlık sahibi olmak için sıraya girerken ön talep yaparak başvuranların mezar yerlerinin tespiti sırasında, hem kendi aralarında hem de görevliler arasında gerginlik yaşandı.Gerginliğin ardından yer belirleme çalışmaları devam ederken, vatandaşlar yaşanan karışıklığa sitem etti.

Bir kişi fenalaştı

Aynı zamanda gerginliğin yaşandığı anlarda bir kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinden beri beklediğini yaşanan gerginlikte bir kişinin fenalık geçirdiğini kaydeden Namık Kemal Önder, şu cümleleri kullandı;

Mezar yeri için buradayım. Buranın bir krokisini çıkartıp kendileri belediyede çok rahatlıkla dağıtabilirdiler. İnsanlar krokiye bakar krokiden istediği yeri alabilirdi. Sabah saatlerinde insanları buraya döküp de perişan etmenin bir anlamı yoktu. İnsanlar burada birbirlerine girdiler. Bağırdılar, çağırdılar bir kişi fenalık geçirdi. Bunun böyle olmaması gerekirdi. Burada bir karışıklık var görevlileri kimse dinlemiyor. Çok talep var iki liste var bin kişiden fazla herhalde öyle zannediyorum. Gelmeyenlerde var bu dağınıklığı aşabilirlerdi. Listede ismimiz olduğuna göre bize bir yer düşer herhalde.

"Seçtiğimiz yerler dolu"

Seçtiği yerlerin dolu olduğunu belirten Bülent Sefa Usta ise “Sabah saat 07.00’den beri buradayım. Bulunmamın sebebi mezar yeri almak. Görevlinin yanında yerini görüp alma imkânın var ancak bir karışıklık var. Listede ismimiz var, umudumuz var seçme imkânı olduğu için seçmeye çalıştık ancak seçtiğimiz yerler dolu. Artık karşımıza listede ne çıkarsa nasipse onu alacağız.” dedi