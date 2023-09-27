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Arazide buldukları havan mermisini eve getirdiler: 8 kişi öldü

Arazide buldukları havan mermisini eve getirdiler: 8 kişi öldü

Pakistan’ın Sind eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

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Geo News televizyonundaki habere göre, Sind'in Kandkot bölgesinde bir evde havan mermisi patladı.

Olayda 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yetkililer, aile üyelerinin havan mermisini bir arazide bulup evlerine getirdiklerini belirterek geçimini hurda satarak sağlayan bu kişilerin, havan mermisini parçalamaya çalışırken patlamanın gerçekleştiğini kaydetti.

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