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İzmir açıklarında 241 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 241 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, 151'i Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, 90'ı motor arızası nedeniyle botları sürüklen toplam 241 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 77 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ayrıca bot ve can salları geri itilen Seferihisar açıklarında 73, Urla açıklarında 18, Karaburun açıklarında 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Urla açıklarında ise bindikleri botları motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talep eden 90 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan ekipler, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 51'i Dikili açıklarında toplam 77 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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