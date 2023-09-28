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Talihsiz adam, yatak odasında eşini boğazından bıçaklanmış halde buldu

Talihsiz adam, yatak odasında eşini boğazından bıçaklanmış halde buldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 48 yaşındaki Cemile Güllü, işten eve gelen eşi A.G. (50) tarafından yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

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Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Soka'kta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü’yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu.

Boğazının 2 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi

Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü’nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. 48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü’nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi.

Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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