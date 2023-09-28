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Beşiktaş tribünlerinden yönetime istifa çağrısı

Beşiktaş tribünlerinden yönetime istifa çağrısı

Beşiktaşlı futbolseverler, Adana Demirspor maçında Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi istifaya davet etti.

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Beşiktaş, Süper Lig 3. hafta erteleme karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2'lik skorla kaybetti.

Beşiktaşlı taraftarlar, Süper Lig'de Adana Demirspor deplasmanında oynanan maç sırasında yönetimi ciddi şekilde protesto etti.

Siyah-beyazlı takım, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce, taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi.

İstifa sesleri yükseldi

Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken, Adana Demirspor deplasmanında taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.

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