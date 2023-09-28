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İzmir'de hastaneden 3 günlük bebek çaldı! Düşük yaptığı bebeğin yerine...

İzmir'de hastaneden 3 günlük bebek çaldı! Düşük yaptığı bebeğin yerine...

İZMİR'de bir kadın, hastanede sağlık çalışanı gibi davranıp 3 gün önce doğum yapan Suriyeli kadının bebeğini 'teste götürüyorum' diye çaldı. Bebek hırsızı kadının, kısa bir süre önce düşük yaptığı belirlendi.

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İzmir'in Konak ilçesinde, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıttığı hastanede 3 günlük bebeği kaçıran şüpheli yakalandı, bebek ailesine teslim edildi. Bebek hırsızı kadının, bir süre önce düşük yaptığı ve kaybettiği bebeğinin yerine koymak için başkasının bebeğini kaçırdığı belirlendi. 

'Teste götürüyorum' diye aldı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne gelen bir kadın, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini teste götürme bahanesiyle aldı.

Bebek bezi bahanesiyle uzaklaştı

Aile yakınlarından bebek bezi isteme bahanesiyle uzaklaşan kadın kucağında örtüye sardığı bebekle hastaneden uzaklaştı. Durumu fark eden bebeğin yakınları olayı hastane yetkilileri ve polise bildirdi.

Bebekle birlikte yakalandı

Polis, taksiyle hastaneden uzaklaşan kadını yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, yürüttüğü çalışma sonucu kadını kısa sürede bebekle birlikte buldu.

Düşük yaptığı bebeğin yerine...

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen bebek ailesine teslim edildi, şüpheli S.G. gözaltına alındı. Zanlının bir süre önce düşük yaptığı, olayı bu nedenle gerçekleştirdiği iddia edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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