Ek MTV için karar günü! Anayasa Mahkemesi iptal edecek mi? 13,2 milyar lira iade edilecek mi?

Anayasa Mahkemesi ( AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün görüşecek. Ek MTV için bugüne kadar 13.2milyar lira toplanmıştı. Bu paralar geri iade edilecek mi?

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Anayasa Mahkemesi ( AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini bugün görüşecek. Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) verilerine göre, Kahramanmaraş depreminin ardından "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek MTV ödemelerinde ilk taksitini ödeyenlerin oranı yüzde 87'yi aşmıştı. AYM düzenlemeyi iptal ederse toplanan 13.2 milyar lira geri iade edilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), ek MTV'nin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurmuştu. İki eşit taksit halinde ödenen ek MTV'nin ilk taksidini araç sahiplerinin yüzde 87'si ödemiş, yüzde 13'lük bir kesim ise düzenlemenin iptal edileceğini düşünerek ödeme yapmamıştı. Toplanan para yaklaşık 13.2 milyar lira olmuştu.

Dava açanlar paralarını geri alacak

Vergi Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Funda Başaran, AYM'nin ek MTV'yi iptal etmesi durumunda dava açan mükelleflerin paralarını geri alabileceğini belirtti. Başaran, eğer 6 Eylül'e kadar dava açılmış ve ödeme yapılmışsa Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında yapılan ödemelerin faiziyle geri verileceğini ifade etti.

Dava açmamış olanlara iade yok

Ödeme yapmış ancak dava açmamış olanların paralarını geri alamayacağının altını çizen Başaran, bu kişilerin ödemeyi yaparak mevcut hukuki düzenlemeyi kabul etmiş sayılacaklarını söyledi. Ödemeyi yapmayanların ise Anayasa Mahkemesi kararı açıklanmadan önce vergi dairesinden ödeme yaparak arından hemen dava açmaları gerektiğini dile getirdi.