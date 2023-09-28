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Satışlar düştü! Otomotiv devi araç üretimini durduruyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Satışlar düştü! Otomotiv devi araç üretimini durduruyor

 Mitsubishi Motor'un, Çin'de satışlarının düşmesi sebebiyle, bu ülkedeki araç üretimini durduracağı bildirdi.

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Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre Mitsubishi Motor, Çin'deki üretimini durduracak.

Çekilme kararında, firmanın, Çin'deki satışlarının düşmesi ve Çin piyasasının gittikçe elektrikli araçlara yönelmesinin etkili olduğu belirtildi.

Japon firmanın, yerel üretim partneriyle müzakereler sonrası resmi kararı duyurması ve üretim kaynaklarını Güneydoğu Asya pazarına kaydırması bekleniyor.

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