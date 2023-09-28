Emeklilikte düşük maaş dönemi sona eriyor! Yüksek prim yatıran yaşadı! Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak

Milyonlarca emekli Ekim ayında maaşlarına ek zam beklerken, emeklilik sistemi değişiyor yeni sistemde yüksek prime az maaş düzeni sona eriyor. Yüksek prim yatıran yüksek maaş alacak. Düzenlemeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklayacak.

Abone ol

Emeklilik sistemindeki adaletsizlik düzeltiliyor. Yüksek prim ödeyip en düşük emekli maaşı verilen vatandaşlar bu durumda memnun kalmadı. asgari ücret üzerinden ödenen primle yüksek seviyeden ödenen prim maaşları 7.500 lira olması tepkilere yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu koordinasyonu ile yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

Pirim hesaplaması değişiyor

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; ilk aşamada SGK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşlarının hesaplanmasında kullanan yıllara göre değerlendirilmiş prim sisteminde düzenlemeye gitmeye hazırlanıyor. Yürürlükteki uygulamaya göre vatandaşların ödediği primler 3 farklı dönemde ele alınıyor.

İki kat prim yatırıp aynı maaşı alıyorlar

Çalışma hayatı boyunca asgari ücretlilerin iki katı kadar prim ödeyen birçok vatandaş, hem prim günü hem de ödediği prim tutarı kendilerinden az olan vatandaşlarla aynı maaş almalarının adalet olmadığına dikkat çekiyor.

Bakan Vedat Işıkhan açıklayacak

Yeni düzenlemedeki emekli kat sayısı merak ediliyorken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ilerleyen süreçte bu konu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.