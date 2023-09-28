Memur ve emeklinin 2 aylık zammı netleşti! Maaş tablosu yine değişti, işte yeni zamlı oranlar

Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos'ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.