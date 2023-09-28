Memur ve emeklinin 2 aylık zammı netleşti! Maaş tablosu yine değişti, işte yeni zamlı oranlar
Memur maaşı ve emekli zammı için milyonlar 3 aylık zam oranını belirleyecek Eylül ayı enflasyon rakamının açıklanacağı 3 Ekim’i bekliyor. Ekonomistlerin Eylül ayı TÜFE tahmini yüzde 4,9 olarak ifade edilirken, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur, emekli maaşı zammı ile memur zammı oranı da ortaya çıktı. Buna göre emekliye zam oranı 3 ay için yüzde 25,29 seviyesine yükselecek. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur zammı yüzde 34,29 olacak. İşte meslek meslek yeni tahmini zamlı maaşlar…
Sigaradan akaryakıta vergilerde yapılan artışın yanısıra deprem kaynaklı artan maliyetler nedeniyle kurumlar vergisi ve KDV'de artışlara gidilmişti. TL'de yaşanan değer kaybı ile de birlikte enflasyonun Eylül’de artması bekleniyor. Reuters'ın anketine katılan 10 ekonomistin eylül ayı enflasyon rakamı tahmini 4,9 olurken, yıllık beklenti yüzde 61,7'yi buldu.
Tek seferlik ek MTV getirilirken, BSMV ve harçlar da artırıldı. Temmuz ve Ağustos aylarında bu gelişmelerin etkisiyle TÜFE sekiz aylık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başlamıştı. Hem Temmuz hem de Ağustos'ta aylık enflasyon çift haneli seviyeye yakın seyretti.
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporunda enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltirken öngörülen patikaya göre 2024 yılında enflasyonun yüzde 33 seviyesine gerileyeceğini açıklamıştı.
Kademeli sıkı para politikası uygulayacağını açıklayan ve enflasyondaki düşüşü yeniden ana odağı haline getiren TCMB, Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini dört ayda %8.5 seviyesinden yüzde 30 seviyesine çıkardı. TCMB geçen hafta politika faizini 500 baz puan daha artırdığı toplantıda dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.