Berat Albayrak ve Fatih Terim'den sürpriz buluşma! Aylar sonra kameralar karşısında

Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldıktan sonra kameralar karşısına çıkmamaya özün gösteren Berat Albayrak, bir düğünde nikah şahitliği yaptı. Nihakın diğer şahidi ise Fatih Terim'di.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra bir süredir ortada olmayan ve en son Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izlerken görüntülenen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu kez, bir kez daha kameralar önüne çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aradan sonra bir düğünde görüntülendi. Düğünde, Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Nihat Özdemir de vardı.

Medyatava’nın haberine göre üç isim, Büşra Özdemir ve Safa Aslan Sürmen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.