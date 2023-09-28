Asansör boşluğuna düzen 7 yaşındaki kız çocuğu can verdi!

Ankara Altındağ'da yaşadığı binanın asansör boşluğundan düştüğü iddia edilen 7 yaşındaki kız çocuğu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1656 cadde üzerinde bulunan bir binada ailesi ile birlikte yaşayan 7 yaşındaki Damla A., apartmanın asansör boşluğuna düştü.

Küçük kız yakınları tarafından Zekai Tahir Burak Çocuk Hastanesine getirildi. Damla A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.