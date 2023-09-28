Özgür Özel TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı: 32 saniyelik video ile linç ettirmem

CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, TSK helikopterinden 15 köylünün atıldığı iddiasıyla ilgili “bu yöndeki iddialar, yeterince araştırılmamıştır” tespitini yapan AİHM için "bu konularda AİHM'in kararı var" yalanını söyleyen CHP Diyarbakır Mliletvekili Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı.

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CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, TSK sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, "Ömer Çelik'in peşine takılıp da ilk dakikadan kendi milletvekilimi 32 saniyelik video ile linç ettirmem. 1980'de olanı bugün olmuş gibi saptırmam." dedi.

Özel, HaberTürk TV'de gazeteciler Mehmet Akif Ersoy, Fevzi Çakır ve Şükrü Küçükşahin'in sorularını yanıtladı.

"Sezgin Tanrıkulu'na haksızlık yapmayalım, maalesef Parti Sözcüsü de haksızlık yaptı"

Çakır'ın, "Sezgin Tanrıkulu gibi bu tür açıklamalar yapan isimlere karşı seçimi kazanmanız halinde tavrınız ne olacak?" sorusuna Özel, şöyle cevap verdi:

"Sezgin Tanrıkulu'na şu haksızlığı yapmayalım. Geçen bizim Parti Sözcüsü de orada bir haksızlık yaptı, ben ondan ayrıştım. Sezgin Tanrıkulu, bir yayına bağlandı yayında 6,5-7 dakika konuştu. 32 saniyelik bir yerinden Ömer Çelik de Sezgin Tanrıkulu'na saldırdı ve olmadık laflar söyledi. Maalesef bizim parti sözcümüz de benzer bir tutum içinde oldu. Ben bunu buna itiraz ettim."

"AİHM de bunu tescillemiş, Türkiye kabul etmiş, tazminatı ödemiş"

Ardından Çakır, Özel'e, "Siz Sezgin Tanrıkulu'nun bu açıklamalarını makul ve doğru buluyor musunuz?" diye sordu.

Özel, şunları söyledi:

"Tam da anlatmak istediğim bu. Kendi adaylık açıklamam sırasında özellikle söyledim. Sezgin Tanrıkulu diyor ki, altı buçuk dakikayı izlediğiniz takdirde, bir olay vaka söylüyor. Vaka, 1982 yılında yaşanıyor. Helikopterden köylüler atılmış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu tescillemiş. Türkiye de kabul etmiş, tazminatını ödemiş, vaka o vaka. 32 saniye izleyince bugün olmuş bir olaymış gibi anlaşılıyor.

Orada bir kere, "Sezgin Tanrıkulu, Atatürk hakkında şöyle şöyle dedi" dendi diye yayına bağlanıyor Tanrıkulu. Sonra diyorlar ki "Siz bilmem ne demediniz mi?" O Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki dosyanın adını söylüyor. O vaka 1980'de, hepimizin utandığı dönemde Kürt meselesinin derinleştiği dönemde... Sonra diyor ki Sezgin Tanrıkulu, "Ben bu tip soruları TSK töhmet altınd,a şaibe altında kalmasın diye soruyorum, milletvekili sorumluluğuyla" diyor. Ben burada Sezgin Tanrıkulu'nu alıp da linç edecek hiçbir şey görmüyorum."